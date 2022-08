A Bellaria uno show per migliaia di turisti. Tutti in spiaggia ad applaudire le Frecce Tricolori

Migliaia e migliaia di persone si sono riversate lungo le spiagge e le strade di Bellaria Igea Marina per assistere all’Air Show 2022, con il passaggio delle Frecce Tricolori. Ormai per la città romagnola è una tradizione, quella di ospitare la Pattuglia acrobatica nazionale. E’ infatti la settima volta che viene organizzato l’evento. Con un forte richiamo di appassionati, curiosi e turisti che hanno regalato un fine settimana di grandi numeri, con spiagge affollate e alberghi al lavoro a pieno regime.

Lo show è cominciato alle 16,30 per poi attendere l’ingresso nei cieli di Bellaria, all’altezza della darsena, della scia tricolore delle Frecce partite dall'aeroporto di Cervia. Visto il caldo torrido in molti hanno deciso di godersi lo spettacolo in acqua, sui pedalò, con i gonfiabili. Sul porto allestito il parterre per le istituzioni, tra gli ospiti erano presenti anche la senatrice Anna Maria Bernini di Forza Italia ed è arrivato anche il leader della Lega Matteo Salvini che ha commentato “bellissima giornata all’insegna dell’orgoglio, del coraggio e del genio italiano”.

Il programma di volo ha visto l’esibizione dell’elicottero Hh5139B Dimosar dell'Aeronautica Militare e di quello da trasporto tattico dell’Esercito Italiano Nh-90, di un elicottero Mch 109A dell’Arma dei Carabinieri, di un aereo KR2S, di un elicottero AW 139 della Guardia di Finanza, di un velivolo acrobatico Cap 231 e del biplano leggero acrobatico Pitts Special: a finire, il volo delle Frecce Tricolori della Pattuglia Acrobatica Nazionale con i dieci leggendari Aermacchi MB-339PAN.

La manifestazione è stata organizzata in sinergia da Aeroclub di Ancona – promotore dell’evento - amministrazione comunale e Fondazione Verdeblu, con Alberto Moretti, ex Comandante delle Frecce Tricolori e direttore di manifestazione.