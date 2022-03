Bellaria si prepara all'estate 2022 presentando gli eventi e i trend turistici

Bellaria Igea Marina analizza i dati della destinazione e declina gli eventi dell’estate 2022, pianificati tenendo conto dei risultati ottenuti dalla DMO (Destination Management Organization). Lunedì 7 marzo alle ore 21.00 presso il Palazzo del Turismo (via L.da Vinci) sarà presentato il palinsesto con una serata aperta al pubblico: “Turismo 2022: dall’analisi dei dati 2021 agli eventi dell’estate 2022”; interverranno il Sindaco Filippo Giorgetti, il Vice Sindaco ed Assessore al Turismo Bruoangelo Galli, il Presidente di Fondazione Verdeblu Paolo Borghesi, il Dott. Gian Marco Montanari consulente della DMO di Bellaria Igea Marina ed il Direttore artistico Andrea Prada. Durante l’incontro saranno analizzati i dati turistici registrati a Bellaria Igea Marina nel 2021 con uno sguardo rivolto al passato sull’andamento turistico della città ed uno sguardo verso il futuro con l’analisi e la proiezione dell’anno 2022, grazie al software utilizzato dalla DMO e Fondazione Verdeblu; seguirà la presentazione degli eventi che animeranno la città per l’estate 2022. Torneranno gli appuntamenti consolidati della tradizione di Bellaria Igea Marina, che ogni anno richiamano grande interesse tra i turisti e concittadini. Saranno inoltre presentati nuovi originali eventi per il coinvolgimento di giovani, bambini e famiglie rappresentati da un nuovo claim che, dopo il successo dello scorso “Flower Mood”, definirà lo spirito dell’estate 2022.



"Ricomincia la stagione turistica che ci vede rivolti in particolare al turismo nazionale." Afferma l’Assessore al Turismo e Vice Sindaco, Brunoangelo Galli "Ripartiamo dai dati dello scorso anno che hanno visto Bellaria Igea Marina la località più in crescita della Riviera Romagnola in termini percentuali: questo è per noi uno sprone per fare sempre meglio. Vogliamo infatti presentare in anticipo il palinsesto dell’estate: sintomo questo di grande programmazione e identità, come è stato anche per gli eventi natalizi, anch’essi presentati con largo anticipo. La programmazione per l’estate 2022 si articolerà con iniziative per tutte le età, con uno sguardo alle caratteristiche tipiche di Bellaria Igea Marina: l’accoglienza particolare per le famiglie, il mondo dello sport e tanti eventi per far stare al meglio gli amici turisti che scelgono di trascorrere le loro vacanze nella nostra località."



L’ampia proposta comprenderà tante manifestazioni sportive, enogastronimiche, d’intrattenimento e spettacolo con grandi novità. "Cerchiamo di essere sempre un passo avanti." - Spiega il Presidente di Fondazione Verdeblu, Paolo Borghesi - "Non a caso il software che raccoglie i dati dei flussi turistici, presentato da altri ultimamente, lo stiamo utilizzando dal 2020. Oggi stiamo già elaborando un piano comunicativo adatto alla generazione “alpha”, che sarà quella dei turisti del futuro."