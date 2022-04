Oggetti nati dal riciclo creativo e artigianato, torna l'appuntamento con l'Isola dei curiosi

Musica, artisti in strada, mercatino e la 3° mostra del “Riciclo Creativo”: questo è quanto riserva per questo fine settimana l’appuntamento primaverile con “L’Isola dei Curiosi”, nel centro di Bellaria Igea Marina. Dopo l’edizione straordinaria dello scorso autunno, la manifestazione ritorna nel suo calendario classico di primavera e propone lungo l’Isola dei Platani il caratteristico mercatino dedicato al prodotto tipico, all’artigianato, al riciclo, ma anche al riuso a misura di bambino. Il programma prevede l’apertura del mercato dalla mattina di sabato 30 aprile, per poi arricchirsi con altri appuntamenti nella giornata di domenica 1° maggio, anche grazie alla presenza di ben cinque punti musicali proposti dalla Bim Music Academy. A questi si aggiunge la Strada degli Artisti, con la presenza dei creativi della “Santarcangelo dei Pittori” che esporranno le proprie opere.

In contemporanea, è giunto alla terza edizione il Concorso del “Riciclo creativo”, una mostra-concorso che ha riscosso un notevole successo già nelle precedenti edizioni. Presenti lavori che creano emozione e curiosità, realizzati con oggetti che trovano così una seconda vita. La mostra si terrà nella saletta d’ingresso del Palazzo del Turismo in via Leonardo Da Vinci, visitabile già da domani, venerdì 29 aprile, dalle ore 15.00. La premiazione dell’opera più originale è prevista alle ore 18.00 di domenica, sempre presso i locali del Palazzo del Turismo.