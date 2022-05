Tragedia sulla battigia, turista perde la vita durante la camminata in acqua

Primo decesso per sindrome da sommersione sulle spiagge riminesi dove, nel pomeriggio di lunedì, ha perso la vita una anziana turista. Il dramma si è consumato intorno alle 15,15 nello specchio di mare antistante il Bagno 44 di Bellaria, in via Cristoforo Colombo, dove secondo quanto ricostruito stava camminando la donna. Colpita da un improvviso malore, è sparita in acqua ed è stata soccorsa da un bagnino di salvataggio presente sul posto nonostante ancora il servizio di salvamento non sia iniziato. L'uomo ha riportato a riva l'anziana, poi identificata per una turista francese di 82 anni, e ha iniziato il massaggio cardiaco mentre è scattato l'allarme che ha fatto accorrere

l'ambulanza e l'auto medicalizzata del 118. Nonostante i disperati sforzi dei sanitari, il cuore della donna non è ripartito e il medico non ha potuto far altro che dichiararne il decesso. Sul posto, per gli accertamenti di rito, è intervenuta la Capitaneria di Porto.