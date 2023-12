Bellaria, dal turismo dati positivi: "Per Capodanno e Sigep tante prenotazioni. Netto recupero sul 2019"

Dati alla mano sul turismo, Bellaria Igea Marina analizza i suoi numeri, usciti di recente e relativi ai dati Istat per il periodo gennaio-ottobre 2023. Gian Marco Montanari, consulente della Dmo (Destination Management Organization) che opera sul territorio di Bellaria Igea Marina dal 2020, mette in evidenza quanto segue: "Per quanto riguarda i rilevamenti Istat, Bellaria Igea Marina, nel periodo tra gennaio e ottobre, risulta la destinazione della Riviera di Rimini con il maggior recupero rispetto al 2019 sia per il numero di turisti ospitati che per i pernottamenti. In termini di presenze, pur mancando nei dati esaminati gli ultimi due mesi dell’anno, si supera quota 2.040.000 riducendo notevolmente il gap rispetto al miglior anno di sempre. Ben consapevoli che nel 2024 non bastano analisi quantitative per misurare le performance di una destinazione turistica, abbiamo quindi esaminato i rilevamenti qualitativi in termini di occupazione e retta media. A fronte di un calo di occupazione del 3% nel periodo dal 1 giugno al 17 settembre, la destinazione ha fatto registrare un significativo +12% relativamente all’incremento di retta media dei trattamenti più venduti, “pensione completa” e “all inclusive”".

"Consultando la piattaforma di aggregazione dati H-Benchmark abbiamo quindi provveduto a interrogare il previsionale in merito ai due principali eventi turistici dei prossimi mesi - prosegue -. Capodanno corre verso il tutto esaurito con un’occupazione del 85% a 20 giorni dalla data mentre la fiera Sigep fa registrare un picco del 76% di occupazione a 40 giorni dall’evento. Gli indicatori, seguono la performance di ottobre che ha fatto registrare addirittura una crescita del 26% sulle presenze 2022, dimostrando ancora una volta che l’attrattività della destinazione sviluppa un potenziale importante che va ben oltre al canonico periodo estivo. I dati oggettivi rilevati confermano inoltre che una pianificazione strategica basata su fattori analitici permette alla destinazione di crescere e consolidare i risultati indipendentemente dalle singole azioni intraprese".

Grazie al software utilizzato dalla Dmo, che si interfaccia con i gestionali di una trentina di hotel scelti a campione, Fondazione Verdeblu ha avuto la possibilità d’interpretare i trend e le esigenze del momento, pianificando gli eventi in base all’andamento del mercato turistico. E’ stato dunque dato grande spazio a eventi dal taglio giovanile, dedicati alle nuove generazioni alpha e zeta, richiamando sul territorio le web star, content creatotors e personaggi famosi nel mondo dello spettacolo e online, in grado di attirare un pubblico di famiglie composte principalmente da bambini e adolescenti che hanno potuto trovare sul territorio bellariese una ricca offerta a livello di intrattenimento. Questo permetterà alla città, dati alla mano, di proiettarsi nel futuro inserendo le varie tipologie di eventi sportivi, enogastronomici, animazione, musica e culturali nei periodi più opportuni. La task force tecnico-artistica di Fondazione Verdeblu è inoltre al lavoro per la proposta del claim 2024 che rappresenterà il nuovo anno entrante dopo il “Flower Mood”, “Dream BIM” ed “Energy BIM”, proseguendo in uno story telling che collegherà tra loro le diverse annate e gli eventi di Bellaria Igea Marina.

Ora al progetto Bellariese strizzano l’occhio altre realtà costiere limitrofe neofite nell’utilizzo del Benchmark, per uno scambio di dati ed un analisi congiunta per una lettura così dei dati aggregati, con conseguenti maggiori indicazioni per le pianificazioni e le strategie, anche a livello sovracomunale.