Malore mortale in acqua, turista perde la vita durante il bagno

Tragedia sulla spiaggia di Bellaria, nel pomeriggio di martedì, dove ha perso la vita un turista 76enne residente nel milanese. Secondo quanto ricostruito l'uomo, intorno alle 18.30, si trovava nello specchio di mare davanti al Bagno 51 quando è stato colto da un improvviso malore che lo ha fatto accasciare in acqua. E' scattato l'allarme con il turista che è stato riportato a riva dove sono iniziate le manovre di primo soccorso mentre, nel frattempo, è stato chiesto l'intervento del 118. Sulla battigia sono accorsi i sanitari che hanno operato per quasi un'ora nel tentativo di far riprendere il battito cardiaco al 76enne ma, alla fine, si sono dovuti arrendere e il medico non ha potuto far altro che dichiararne il decesso. Sul posto, per gli accertamenti di rito, è intervenuta la Capitaneria di Porto