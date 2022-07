Subito le prove, poi il grande show: tutto pronto per le Frecce Tricolori. Attenzione alle strade chiuse

Grande attesa per il weekend di sabato 30 e domenica 31 luglio a Bellaria Igea Marina, con l’air show e le Frecce Tricolori che torneranno a solcare i cieli del lungomare cittadino. La manifestazione è organizzata in sinergia da Aeroclub di Ancona – promotore dell’evento - Amministrazione Comunale e Fondazione Verdeblu, con Alberto Moretti, ex Comandante delle Frecce Tricolori e direttore di manifestazione. Lo spettacolo aereo è fissato per la giornata di domenica 31 luglio dalle 16,30 alle 18,30/19,00, con le prove ufficiali in programma sabato 30 luglio, sempre nella medesima fascia oraria; baricentro della manifestazione sarà il porto canale di Bellaria Igea Marina. Qui, il piazzale Capitaneria di Porto, accoglierà il quartier generale dell’evento con un “Villaggio Aereonautico” composto da stand e desk di supporto. Sabato 30 luglio saranno presenti stand di merchandising e gadget, oltre che lo stand dell’Aeronautica Militare con simulatore di volo e stand dell’Aereoclub e Pony Club di Rimini. Il giorno successivo, domenica 31 luglio, si aggiungeranno stand militari dell’Arma dei Carabinieri, della Capitaneria di Porto, del 7° Reggimento Vega e del Reparto Operativo Aeronavale (Roan), oltre ad un angolo dedicato alla tradizione culinaria romagnola con gastronomia e beverage a cura del Comitato Borgata Vecchia di Bellaria Igea Marina.

Il programma di volo prevede l’esibizione dell’elicottero Hh5139B Dimosar dell'Aeronautica Militare e di quello da trasporto tattico dell’Esercito Italiano Nh-90, di un elicottero Mch 109A dell’Arma dei Carabinieri, di un aereo KR2S, di un elicottero AW 139 della Guardia di Finanza, di un velivolo acrobatico Cap 231 e del biplano leggero acrobatico Pitts Special: a finire, il volo delle Frecce Tricolori della Pattuglia Acrobatica Nazionale con i dieci leggendari Aermacchi MB-339PAN.

La manifestazione è stata anticipata, dalla gradita visita presso la residenza comunale, a dare simbolicamente il via al grande weekend tricolore di Bellaria Igea Marina, del Tenente Colonnello Stefano Vit, Comandante delle Frecce Tricolori, insieme allo speaker ufficiale della Pattuglia Acrobatica Nazionale, il Maggiore Riccardo Chiapolino; presente anche l’equipaggio dell’elicottero del 15^ Stormo che si esibirà nel fine settimana. Ad accoglierli nella Sala del Consiglio del Comune di Bellaria Igea Marina una rappresentanza della Giunta e del Consiglio Comunale.

Viabilità: le modifiche in vigore

Al fine di consentire al meglio lo svolgimento di questa attesissima manifestazione, saranno in vigore nei prossimi giorni alcune modifiche alla viabilità cittadina. Tra i provvedimenti principali, la chiusura al traffico sabato 30 e domenica 31 luglio durante le esibizioni – quindi dalle 16.30 alle 19.00 circa e in ogni caso sino al termine del deflusso veicolare e pedonale relativo all’evento – di ampi tratti delle strade prossime al quartier generale della manifestazione; in particolare lo stesso lungomare Pinzon, via dei Saraceni, via Ferrarin, via Properzio, via del Bragozzo, via Ravenna - nel tratto compreso tra la via Fornace e la via del Bragozzo - , via Carducci, via del Trabaccolo, via Fornace, via Rubicone e viale Colombo - nel tratto compreso tra la via Rubicone e la via Pascoli - . Strade presso le quali sarà in vigore, durante l’intero weekend, anche il divieto di sosta con rimozione forzata; l’ordinanza che disciplinerà suddetti provvedimenti è consultabile integralmente sul sito istituzionale.