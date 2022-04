Gli uffici turistici riaprono i battenti, calendario e orari in attesa dell'arrivo della stagione estiva

Ricordando sin da ora la data del 1° giugno, che vedrà l’apertura in via definitiva dei due uffici in vista dell’estate, si comunicano giorni e orari di apertura dell’ufficio Iat (Informazione e Accoglienza Turistica) di via Leonardo da Vinci e dell’Uit (Ufficio Informazione Turistica) di via Ovidio per questo mese di aprile. I due servizi - rispettando il medesimo orario – saranno aperti al pubblico anzitutto nel weekend di Pasqua, quando saranno fruibili dalle 8 alle 14 di venerdì 15 e sabato 16 aprile, nonché dalle 9,30 alle 12,30 di domenica 17 e lunedì 18 aprile. Due giornate di apertura, per entrambi gli uffici e sempre in fascia oraria 9,30-12,30, sono poi previste in occasione della Festa della Liberazione, in particolare domenica 24 e lunedì 25 aprile.