Bellaria vince il primo round: accolto l'appello del Comune contro l'impianto avicolo

L’Amministrazione di Bellaria rende noto che, in merito alla prevista realizzazione di un nuovo impianto avicolo nel vicino territorio del Comune di San Mauro Pascoli, il Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare del Comune di Bellaria Igea Marina. Accoglimento in cui sono evidenziati da parte del Consiglio di Stato alcuni aspetti su cui verte il ricorso del Comune di Bellaria Igea Marina: in primo luogo la mancata partecipazione sul progetto da parte del territorio e delle comunità interessate; ed di particolare importanza, la ‘non corretta interpretazione della nozione di allevamento intensivo esistente’.



“Un pronunciamento che l'Amministrazione accoglie con soddisfazione, sottolineando come il Consiglio di Stato evidenzi proprio quegli aspetti che, in una prima lettera e prima di adire alle vie legali, aveva sin da subito sollevato rivolgendo alla vicina Amministrazione Comunale di San Mauro Pascoli la richiesta di rivedere le decisioni assunte. Di particolare significato il passaggio della sentenza in cui si fa menzione della ‘illegittimità di riattivare allevamenti solo formalmente esistenti ma in realtà dismessi da tempo’. Ora attendiamo i prossimi passi della vicenda, consapevoli della bontà delle nostre argomentazioni e con fiducia verso gli organi giudicanti", commenta il Sindaco Filippo Giorgetti.