Dal negozio che "rottama" i piumini oltre 700 giubbotti per i bambini delle famiglie in difficoltà

Alla fine sono stati donati oltre 700 giubbotti (748). Tutti a favore di famiglie riminesi finite in difficoltà, per motivi economici o a causa del Covid, con bambini minori. E’ questo il risultato finale del negozio Pollicino, di via delle Rimembranze a Bellariva di Rimini, che poco prima di Natale aveva deciso di dedicare uno spazio della sua attività a favore delle famiglie in difficoltà.

La titolare, Roberta Balducci, aveva avviato una campagna intitolata “giubbotto sospeso”, invitando i propri clienti e tutti i cittadini, a donare giubbotti ancora in buone condizioni che non venivano più utilizzati o che erano diventati piccoli per i propri figli. Alla fine la risposta è stata importante e tante famiglie si sono recate nel negozio per ritirare i giubbotti, nella massima discrezione, gratuitamente.

“Un ringraziamento va a tutti i clienti che hanno deciso di aderire – racconta Roberta Balducci -, alla comunità Papa Giovanni XXIII nella figura di Stefano Vitali, alla Caritas di Rimini, alla consigliera Annamaria Barilari e a tutte le parrocchie che hanno poi deciso di sostenere questa semplice iniziativa ma di grande aiuto per molte famiglie. Con un piccolo gesto abbiamo scaldato questo inverno”.