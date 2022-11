Bellariva saluta per l'ultima volta il suo "Davidone", scomparso nel sonno a soli 40 anni

La frazione di Bellariva saluta per l’ultima volta il suo “Davidone”. Sono stati definiti per la giornata di sabato (19 novembre) i funerali di Davide Bagnoli, il 40enne morto improvvisamente nel sonno, a causa di un malore, nella notte tra domenica e lunedì. La funzione si svolgerà nella chiesa della Parrocchia del Cuore immacolato di Maria, in viale Regina Margherita, alle 9.

La notizia ha gettato nel profondo sconforto familiari e amici. Bagnoli lavorava da qualche tempo per una cooperativa che si occupa della raccolta dei monopattini sul lungomare. Lo ha portato via un malore improvviso. E’ stato trovato dalla mamma nella sua camera, allarmata che il ragazzo non si era alzato per fare colazione.