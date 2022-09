La bellezza e la simpatia delle mamme tornano protagoniste a Bellaria Igea Marina dall’8 all’11 settembre con Miss Mamma Italiana 2022. Giunto alla sua 29° edizione, il Concorso nazionale dedicato alle mamme italiane di Te.Ma Spettacoli, torna a celebrare le sue fasi prefinali e finalissima nazionale nella città romagnola di Bellaria Igea Marina. Una sinergia tra gli organizzatori del concorso e la città bellariese, nata la scorsa estate con la prima esperienza di premiazione di Miss Mamma Italiana 2021 e successivamente Miss Suocera Italiana.

Il Concorso di Miss Mamma Italiana 2022 si aprirà con le serate prefinali di giovedì 8 e venerdì 9 settembre, sul palco di piazza Don Minzoni alle ore 21, saliranno le 40 mamme semifinaliste vincitrici durante le 120 selezioni svoltesi in tutte le regioni d’Italia su un totale di 2500 partecipanti. Si cimenteranno con prove di abilità ed eleganza in abiti da sera e costumi da bagno (in caso di maltempo l’evento si svolgerà presso il Teatro Astra, via P.Guidi 77). La giuria sarà composta da ospiti d’onore provenienti dalle più celebri redazioni giornalistiche e radiofoniche nazionali ed internazionali con il compito di eleggere la mamma più bella del 2022.

Sabato 10, un tour speciale della motonave Super Tayfun, costeggerà la spiaggia di Bellaria Igea Marina e le Miss saranno presentate e sfileranno lungo i pontili; sull’ultimo saranno decretate le 18 mamme che accederanno la sera alle ore 21.00, nella Finalissima per l’assegnazione del titolo. Domenica 11 settembre è prevista l’appendice di “Miss Mamma Italiana Show”: una giornata insieme alle mamme con divertenti prove di cucina, intrattenimento e show musicali. A partire dalle ore 17.30, presso lo stand Borgata Vecchia, le mamme si sfideranno a “colpi di mattarello” per realizzare la migliore piadina romagnola in collaborazione con Consorzio di promozione e Tutela della Piadina Romagnola IGP all’interno della manifestazione “La Festa della Piadina” organizzata da PromoD.

Alle 21.00 i riflettori si riaccenderanno sul palco di Piazza Don Minzoni con il duo Tacaband che animerà la serata insieme alle Miss con spettacoli di ballo e canto.

"L’evento di Miss Mamma - spiega il Presidente di Verdeblu - ha un potenziale mediatico incredibile, per quello che rappresenta e per il valore nazional popolare intrinseco. Nelle 120 tappe svoltesi durante l’anno sono state distribuite centinaia di brochure di Bellaria Igea Marina, i giornali locali delle sedi di tappa hanno raccontato della Finale a Bellaria Igea Marina. Una pubblicità incredibile ed ora i media Nazionali racconteranno dell’evento di chiusura. Per questo stiamo lavorando per elevare il livello della manifestazione; dagli allestimenti, alla scaletta artistica, ai giurati: una veloce metamorfosi da classico concorso a evento nazionale".

"Siamo alle fasi finali della 29° edizione del Concorso Miss Mamma Italiana. Come Patron del Concorso sono davvero molto felice che anche quest'anno l'evento finale vede la località turistica di Bellaria Igea Marina come Città che ospiterà le fasi finali del concorso - così Paolo Teti, ideatore di Miss Mamma Italiana -. Oltre al mio personale legame con la città fino da bambino, si è instaurato un bel rapporto di stima e collaborazione anche con gli amministratori comunali e Paolo Borghesi Presidente di Fondazione Verdeblu: ente che organizza in maniera impeccabile tutto il cartellone eventi della Città. Si dice che l'unione tra Pubblico e Privato sia una realtà importante per poter centrare obbiettivi importanti: posso tranquillamente affermare che questa sinergia ci sta regalando tantissime soddisfazioni professionali. Anche per la 29° edizione, infatti, avremo la presenza di mamme vincitrici delle selezioni (iniziate nel mese di ottobre e concluse lo scorso agosto), che si sono tenute in tutta Italia ed anche all’estero, in Francia ed in Svizzera; inoltre i componenti di giuria saranno tutti addetti ai lavori, in quanto sarà una giuria di qualità, composta da giornalisti ed artisti".