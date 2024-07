Bene confiscato alla mafia a Bellaria, la Cgil: "Andare avanti con il riutilizzo sociale"

Inaugurato lo scorso gennaio alla presenza del presidente della Regione, Stefano Bonaccini, la Cgil ritiene "Giusta la decisione del Comune di Bellaria - Igea Marina di proseguire con il progetto di riutilizzo sociale dell’ex Taverna; immobile confiscato alla criminalità organizzata e assegnato regolarmente al Comune dall’Agenzia Nazionale dei Beni Sequestrati e Confiscati (ANBSC)". L’alloggio, che sorge in via Baldini 37, in una zona residenziale di Igea Marina con una buona dotazione di servizi pubblici e nelle vicinanze del Parco del Gelso - una delle aree verdi più estese dell’intera riviera adriatica - è stato ammodernato e riqualificato grazie a un investimento complessivo di circa 440.000 euro, di cui 300.000 euro stanziati dalla Regione, 80.000 messi a disposizione dal Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) e i restanti 60.000 euro dal Comune.

"Il progetto da noi condiviso - spiega il sindacato - di riutilizzo sociale del bene confiscato a struttura socio sanitaria residenziale per adulti con disabilità, si muove nello spirito indicato dal Nuovo codice antimafia e sulla base della Legge 109 del 1996 che prevede la riutilizzazione a scopi pubblici, istituzionali e sociali degli immobili confiscati alle mafie. Un progetto finanziato con contributi della Regione, del Comune e dai fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Un’eventuale restituzione, a seguito della revoca sopraggiunta, a progetto ultimato con l’immobile già ristrutturato appare del tutto assurda, vanificando gli sforzi compiuti per restituire un bene alla comunità anche come presidio di legalità".

"A fronte di una sovrapposizione giudiziaria - prosegue la Cgil - spetta ora all’Agenzia Nazionale, che ha in gestione tutti i beni immobili confiscati, individuare le soluzioni possibili anche attraverso il Fondo Unico di Giustizia, che acquisisce le risorse finanziarie che provengono da sequestri e confische per evitare ulteriori costi a carico del pubblico e la restituzione del bene stesso. A seguito anche di questa vicenda si rende necessario attivare, come più volte richiesto, il tavolo provinciale in Prefettura con gli Enti locali interessati e le parti sociali per monitorare e verificare la possibile destinazione degli ulteriori beni confiscati presenti sul territorio provinciale che, secondo l’Osservatorio dell’Agenzia Nazionale, risultano ancora essere 23 immobili / particelle catastali. Restituire alla comunità il maltolto significa affermare il valore della legalità e l’autorevolezza delle Istituzioni e dello Stato contro tutte la mafie".