Da bene confiscato a risorsa per la comunità, inaugura il gruppo appartamento Reabita

Martedì, 16 gennaio, sarà una giornata importante per la comunità di Bellaria Igea Marina, con l’inaugurazione del Gruppo Appartamento Reabita di via Baldini: taglio del nastro che vedrà la presenza del presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini, oltre che del sindaco Filippo Giorgetti e del presidente del Distretto socio sanitario di Rimini Nord Kristian Gianfreda. Il gruppo appartamento sorge nei locali di un bene, un pubblico esercizio, confiscato alla criminalità organizzata circa dieci anni fa. Recuperato e riqualificato grazie anche contributi regionali e fondi del Pnrr, l’immobile sarà ufficialmente restituito alla collettività nelle sue nuove vesti: un luogo che darà alloggio alle persone fragili, in un contesto abitativo all’avanguardia e sostenibile nelle tecnologie utilizzate.

Una soluzione estremamente innovativa nel panorama socio residenziale nazionale, resa possibile da un investimento complessivo di circa 440.000 euro, che sarà in grado di accogliere un totale di sei posti privi di barriere architettoniche e fruibili da cittadini con diversi tipi di disabilità, compresi ipovedenti. Qui, gli ospiti troveranno un alloggio su misura rispetto alle proprie esigenze, studiato appositamente per garantire loro una bassissima intensità assistenziale: requisito chiave per concretizzare le finalità del gruppo appartamento, ossia una valorizzandone massima dell’autonomia, dell’indipendenza e dell’autostima della persona.

Gli alloggi, la cui inaugurazione avverrà alle ore 18, sono già pienamente funzionali e, a riprova della qualità del progetto e della sua funzionalità, saranno parte integrante delle risorse socio sanitarie a disposizione a livello distrettuale: distretto Rimini Nord che, insieme alla Regione, l’Amministrazione Comunale ringrazia sin da ora per l’impegno profuso.