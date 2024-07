Benessere animale, Nadia Rossi (Pd): “Dalla Regione in arrivo 50 mila euro per il gattile di Rimini"

“È un tema che ho sempre seguito nella mia attività istituzionale, a cominciare da un testo che ho presentato nella scorsa legislatura per ampliare la rete dei gattili e delle oasi feline nel territorio regionale”. A raccontarlo è la consigliera riminese dem Nadia Rossi, che continua “Parlando proprio di benessere animale, la notizia di oggi è molto positiva: è arrivato il via libera al contributo regionale per il progetto del nuovo Gattile della Città di Rimini. Si tratta di 50 mila euro destinati al Comune attraverso l’Ausl della Romagna con delibera di Giunta regionale. L’obiettivo è quello di coprire parte delle spese per la realizzazione del gattile e di garantire ai felini uno spazio di ricovero adeguato alla loro permanenza e alla loro cura”.

"Come dichiarato più volte dall’assessora del Comune di Rimini Francesca Mattei, il gattile e il canile rappresentano l'obiettivo primario dell’Assessorato al benessere degli animali: una missione strategica che si trova in una fase concreta, con l’apertura dei cancelli di una sede temporanea in via Maderna, tassello fondamentale di un percorso più ampio e ambizioso che punta alla realizzazione di un gattile e canile di Rimini permanente. “E la Regione è a fianco di questo obiettivo del territorio, a cominciare da queste prime risorse finanziarie che arriveranno a stretto giro. Tutto per seguire con cura e amore i nostri gatti e i nostri animali, garantendogli una migliore qualità della vita” conclude Nadia Rossi.