Servono beni di prima necessità e giocattoli, una cena solidale a supporto di Parrocchia e Caritas

Anche quest’anno le associazioni Riviera Sicura Romagna e Cuore per la Romagna, con il sostegno di G-Professional, si sono prodigate verso bambini e famiglie meno fortunati organizzando una cena solidale, giunta alla sesta edizione, che si terrà all’Eurhotel di Rimini. Appuntamento per l’8 gennaio alle 18,30. Durante la cena verranno distribuiti pacchi alimentari grazie al contributo di Croce Rossa Rimini e Riccione, Explora Campus e Gruppo Rimini Cisom.

L’iniziativa solidale 2022 prevede anche la racconta di doni presso Eurhotel per tutto il periodo natalizio. Chiunque può donare beni di prima necessità e giocattoli per i più piccoli. Dal 3 gennaio tutti i doni saranno devoluti alle famiglie bisognose della Parrocchia sacro Cuore Miramare e alla Caritas Diocesana Operazione Cuore.

Da oltre 50 anni G-Professional è produttore e distributore di articoli e servizi per la detergenza e la sanificazione, in differenti ambiti professionali. Un partner focalizzato su 3 aree ben distinte, healthcare, professionale e ho.re.ca, in grado di rispondere e valorizzare le specifiche necessità, con forte competenza ed un servizio accurato.

Lo scorso anno G-Professional distribuì pasti gratuiti per 60 giorni, mentre quest’anno l’azienda s’è concentrata su questa importante iniziativa.