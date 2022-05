Benzina e bollette, arrivano nuovi sconti: taglio dell'accise prorogato fino a luglio

Costi ridotti dei carburanti fino all'8 luglio prossimo. E' una delle decisioni del Governo, che vara nuove misure per aiutare famiglie e imprese, ancora pesantemente in difficoltà per i ricari. Lo sconto è frutto del taglio delle accise sui carburanti. L'agevolazione scade oggi, 2 maggio, ma viene prorogata "in considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici". Per il metano l'accisa sarà "a zero euro per metro cubo" e ci sarà anche una riduzione dell'Iva al 5%.

Palazzo Chigi si nuove su due binari e due sono le riunioni del Consiglio dei ministri previste. La prima proprio sul dl energia: con la proroga dei tagli alle accise. La seconda sul decreto aiuti per imprese e famiglie per fronteggiare gli effetti della crisi Ucraina. A disposizione un "tesoretto" da oltre 6 miliardi. Il premier Draghi, al termine della seconda riunione, terrà una conferenza stampa insieme ai ministri dell'Economia, Daniele Franco, della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, e del Lavoro, Andrea Orlando.

Tagli alle accise

Il decreto prevede la proroga dei tagli alle accise "dal 3 maggio 2022 e fino all'8 luglio 2022". Viene confermato per altri due mesi lo sconto di 25 centesimi rispetto all'accisa ordinaria di 728,40 euro ogni mille litri per la benzina e di 617,40 euro ogni mille litri per il gasolio.

Le aliquote saranno: "per la benzina 478,40 euro per mille litri; per oli da gas o gasolio usato come carburante 367,40 euro per mille litri; per gas di petrolio liquefatti (Gpl) usati come carburanti 182,61 euro per mille chilogrammi; per gas naturale usato per autotrazione zero euro per metro cubo".

Il decreto prevede anche il potenziamento dei controlli per evitare speculazioni. "Il Garante per la sorveglianza dei prezzi si avvale anche "del supporto operativo del Corpo della Guardia di finanzia per monitorare l'andamento dei prezzi anche relativi alla vendita al pubblico dei suddetti prodotti energetici", si legge nel dl.

Bollette più leggere

Gli interventi sulle bollette, con un secondo ampliamento al tetto Isee per il bonus sociale (a 14-15mila euro) e un ampliamento del credito d'imposta per le imprese energivore e gasivore, sono il tema della seconda riunione dei ministri.

