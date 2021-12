BestiaFest, Bastianini festeggia la stagione 2021 e guarda già al prossimo Motomondiae

Grande festa di fine anno per Enea Bastianini che, in occasione del BestiaFest 2021, ha voluto celebrare il suo anno di esordio in MotoGp che lo ha visto lottare fino all'ultima curva per contendersi il titolo di rooke con Jorge Martin ed essere protagonista di due straordinarie remuntade sul circuito di casa di Misano. L'occasione è stata anche quella di festeggiare la conquista del titolo mondiale di Moto2 lo scorso anno saltata a causa del Covid. L'Enea Bastianini Official Fan Club si è così riunito al Frontemare dove, a far bella mostra di sè, c'era anche la Ducati GP21 con cui Enea ha corso gli ultimi test di Jerez. Alla festa hanno partecipato, tra gli altri, Davide Tardozzi per Ducati , Manuel Poggiali per Gresini e Michele Masini con tutta la nuova squadra di Enea. Il team di Faenza utilizzerà per il pilota riminese l’ultimo sviluppo della Ducati Desmosedici GP21 insieme al compagno di box, Fabio Di Giannantonio al suo debutto nella classe regina, entrambe in livrea Pantone 2122, un azzurro cielo scelto dalla famiglia Gresini in collaborazione con Aldo Drudi in ricordo di Fausto Gresini.