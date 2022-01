Biblioteca "Batarra", Harry Potter spopola tra i lettori più giovani

Tempo di bilanci anche per la Biblioteca comunale di Coriano “G.A. Battarra”. Un 2021 che ha avuto riflessi condizionati dall’emergenza sanitaria e che comunque ha portato in dote risultati importanti. Per quanto riguarda le novità si è arrivati ad un totale di 1031 libri acquistati nello scorso anno attingendo al Fondo del Ministero della cultura. Di questi 772 sono rivolti a ragazzi e bambini e 259 ad un pubblico adulto (narrativa e saggi). Notevole anche il numero dei prestiti librari: 3870, di cui 1230 per la sezione ragazzi e bambini e 2527 per gli adulti. Le visite scolastiche hanno interessato nel 2021, nel periodo compreso tra ottobre e dicembre, 143 bambini dei plessi del territorio accolti in biblioteca e resi partecipi dell’attività dei servizi interni. Come sempre, in questi casi, diamo uno sguardo ai libri più letti della “Battarra” nel corso del 2021.

Per la sezione adulti primo posto a “Cambiare l’acqua ai fiori” di Valérie Perrin, mentre al secondo posto si registra un pari merito fra tre libri: “L’Arminuta” di Donatella Pietrantonio, “I Leoni di Sicilia” di Stefania Auci e “Luce alla finestra” di L. Riley; terzo posto ancora per L. Riley con “Il segreto di Helena”. Trionfo di J.K. Rowling con Harry Potter nella sezione ragazzi: al primo posto “Harry Potter e la pietra filosofale” e al secondo “Harry Potter e i doni della morte”. Terzo posto con due libri a pari merito: “Minecraft: l’isola” di Max Brooks e “Grishaverse. Sei corvi” di Leigh Bardugo. Infine per i più piccoli i più amati sono: “Il giardiniere notturno” di Terry&Eric Fan, “Un grande giorno di niente” di B. Alemagna, “La chiocciolina e la balena” di J. Donaldson e” Il principe della gioia” di G. Tessaro.