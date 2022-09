Recuperate delle bici rubate, si cercano i proprietari

I Carabinieri della sezione operativa del NOR della Compagnia Carabinieri di Rimini hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro 4 biciclette di verosimile provenienza furtiva delle quali, al momento, non sono stati individuati i proprietari. I Carabinieri di Rimini, chiedono a chiunque riconoscesse la propria bicicletta tra quelle rinvenute di recarsi presso la sede del Comando Compagnia Carabinieri di Rimini (via Carlo Alberto Dalla Chiesa nr. 15), dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00, munito della denuncia di furto e di eventuale altra documentazione utile.