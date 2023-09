Bidello scagionato dalle accuse di pedofilia chiede il risarcimento per l'ingiusta detenzione

Era finito al centro di ben 3 inchieste per pedofilia ma, alla fine, è stato scagionato dalle pesanti accuse e ora un bidello riminese 39enne è pronto a chiedere un risarcimento per le ingiuste detenzioni. L'uomo, che lavorava in una scuola del riminese, era stato arrestato nel novembre del 2018 dalla Squadra Mobile della Questura di Forlì nell'ambito di un'inchiesta sulla pedofilia ed era accusato di due violenze sessuali nei confronti di altrettanti minorenni. Lo stesso 39enne era a processo anche a Rimini in quanto, secondo le accuse, aveva adescato dei ragazzini amici del figlio, tutti tra i 14 e i 17 anni, spacciandosi per esperto di montaggi video su internet offrendo ai giovanissimi i suoi servigi convincendoli che grazie a lui sarebbero diventati famosi sui social network. Una volta carpita la fiducia dei minorenni, poi, avrebbe utilizzato il rapporto per soddisfare le sue voglie. In questo caso il pubblico ministero aveva chiesto una condanna a 1 anno e 9 mesi ma il giudice lo aveva ritenuto innocente assolvendo anche la moglie dell'uomo, sospettata di "coprire" i suoi comportamenti, per la quale l'accusa aveva chiesto 1 anno e 6 mesi.

Il 39enne, difeso dagli avvocati Massimiliano Orrù e Carlotta Venturi, ha chiuso anche l'ultima pendenza che aveva con la giustizia venendo assolto dalla Corte d'Appello di Bologna dopo che il processo relativo alla violenza sessuale era stato 'scorporato' dalla Corte di Cassazione dopo una iniziale sentenza di condanna. I legali dell'uomo hanno già annunciato l'intenzione di presentare un'istanza di risarcimento per l'ingiusta detenzione del loro assistito che, tra carcere e domiciliari, si è visto privare della sua libertà per quasi un anno.