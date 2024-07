I big del calcio si ritrovano al Grand Hotel, apre il Calciomercato: tra gli ospiti Marotta e Corvino

I big del calcio si sono ritrovati al Grand Hotel. Per la consueta riapertura del calcio mercato. Per il quinto anno consecutivo il Grand Hotel di Rimini è stato teatro del Gran Galà di Calciomercato 2024/25, organizzato da Master Group Sport e ADiSe, in collaborazione con Regione Emilia-Romagna. L’evento, patrocinato da Lega Serie A, Lega Serie B e Lega Pro, vede ancora una volta protagonista la Regione Emilia-Romagna per un appuntamento esclusivo dal forte richiamo e che rientra nel cartellone degli eventi sportivi, sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna, per la valorizzazione del territorio e l'attrattività turistica.

Nella prestigiosa location del Grand Hotel Rimini l’edizione speciale di “Colpi da Maestro”, il talk show condotto da Sarah Castellana e Marco Bucciantini, giornalisti di Sky Sport che, grazie all’intervento di tanti ospiti illustri, tra cui Giuseppe Marotta e Pantaleo Corvino, hanno analizzato la figura del direttore sportivo, oggi sempre più al centro del sistema calcio, tra aneddoti e curiosità.

Nel corso della serata si è svolta la premiazione dei migliori Direttori Sportivi della stagione appena conclusa, insigniti del Premio ufficiale Colpi da Maestro, un premio ideato da Master Group Sport e dedicato ai grandi maestri del calcio e del calciomercato. Quest’anno è stato destinato ai direttori sportivi che hanno conseguito importanti e storici risultati: Piero Ausilio, direttore sportivo dell’Inter, Tony D’Amico, dell’Atalanta, Giovanni Sartori, direttore sportivo Bologna FC, Mauro Pederzoli, direttore sportivo del Parma e Fabio Artico, direttore sportivo del Cesena.

A chiusura del talk show, il saluto del presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini: “Anche quest’anno il Calciomercato apre a Rimini, nella magnifica cornice del Grand Hotel. Un appuntamento atteso da tanti tifosi che siamo orgogliosi di ospitare nel cuore della Riviera dell’Emilia-Romagna. Ma quest’anno l’orgoglio è doppio. Abbiamo tutti negli occhi le immagini straordinarie delle Grande Partenza del Tour de France, che dopo le tappe Firenze-Rimini e Cesenatico-Bologna chiude la sua avventura italiana con la Piacenza-Torino”.