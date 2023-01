I big del turismo riminese bussano alla porta del ministro Pichetto. "Il Parco eolico non ci convince"

Il discusso progetto dell’impianto eolico offshore da realizzare davanti alla costa riminese è stato al centro di un incontro informale organizzato dal parlamentare della Lega Jacopo Morrone, durante il quale gli esponenti di un’ampia rappresentanza trasversale del mondo economico e della filiera turistica di Rimini hanno spiegato i motivi delle loro preoccupazioni al ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin. Molti dubbi vertono sulla presenza ritenuta impattante dal punto di vista paesaggistico.

“L'installazione a 6 o 9 miglia - commenta Morrone - manterrebbe in ogni caso un consistente impatto visivo”.

I partecipanti all’incontro hanno ringraziato il ministro per la disponibilità all’ascolto, mentre l’ex parlamentare Elena Raffaelli, presente alla riunione, si farà carico di raccogliere nuove istanze da parte dei portatori d’interesse del territorio per produrre eventuali nuove osservazioni tenendo aperto un dialogo costante con il ministero.

All'incontro era presenta una corposa rappresentanza composta da: Massimo Bellavista (responsabile Pesca e Acquacoltura Emilia-Romagna di Legacoop Agroalimentare), Giancarlo Copioli (presidente Cooperativa Bagnini Adriatica), Marco Polazzi (presidente Cna comunale Rimini), Glauco Bianchi (vicepresidente Cna Riccione), Bruno Bianchini (presidente Associazione Albergatori Riccione), Fabrizio Vagnini (presidente Provinciale Confesercenti Rimini), Cristian Casadei (consigliere della Cooperativa Bagnini di Riccione), Patrizia Rinaldis (presidente Associazione Albergatori di Rimini), Claudia Vici (consigliere Associazione Albergatori Rimini), Mauro Vanni (presidente Nazionale Confartigianato Imprese Demaniali), Gianluca Capriotti (segretario provinciale Confartigianato), Alessandro Giorgetti (presidente Federalberghi Emilia Romagna), Beatriz Colombo (parlamentare).