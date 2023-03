I biglietti per Vasco già introvabili. "Alle 11 ero davanti al pc e li ho presi, poco dopo non disponibili"

I biglietti per assistere alla data zero del tour di Vasco Rossi, in programma il prossimo 2 giugno allo stadio Romeo Neri di Rimini, sono già introvabili. L’apertura generale delle vendite dei ticket è partita dalle 11 di mercoledì (15 marzo) ma dopo 10 minuti attraverso le piattaforme delle tre biglietterie di prevendita era in pratica già impossibile trovare i pass di ingresso al concerto. Attraverso la piattaforma di Ticketmaster compare la dicitura “attualmente non disponibile” in tutti i settori, con la procedura che avanza solo ed esclusivamente per il Vip Pack che vale 212 euro a persona. Anche attraverso Tickeone stesso copione: scritta “non disponibile”. E anche su Vivaticket al momento figurano visibili solo 6 posti disponibili Vip da 224 euro.

VASCO ROSSI RE DI RIMINI - Data zero allo stadio e per un mese ospite in città

Eppure c’è chi il biglietto, allo scoccare delle 11, è riuscito a prenderlo. Lo ha pagato ed è sicuro di averlo in tasca. Questo il racconto di un lettore di RiminiToday che è riuscito ad acquistare uno dei circa 24 mila biglietti disponibili: “Mi sono connesso alle 10,55, alle 11 in punto è comparsa la spunta acquista biglietti. Non appena è comparsa, ho puntato sui settori numerati ma selezionando tre biglietti, per me, la mia fidanzata e un mio amico, già mi dava non disponibile. Sia per il settore numerato 1 sia per il 2”. Il fortunato romagnolo che ha in tasca il biglietto racconta: “A quel punto ho virato velocemente sulla zona non numerata e sono riuscito a prendere i biglietti. In tre minuti ho completato l’operazione e pagato. Successivamente ho provato per curiosità a vedere se era un problema che avevo avuto in precedenza, ma non c’erano più. Dopo 20 minuti i biglietti erano tutti esauriti. Ci guardavo spesso per vedere e a ruota è comparsa la schermata, biglietti non disponibili”.

Quello del 2 giugno sarà un concerto completo, in occasione dell’evento lo stadio Romeo Neri passerà dagli attuali 13/14 mila spettatori omologati per i concerti, a circa 24 mila posti di capienza. Per il concerto di Vasco, ma anche come investimento per eventi futuri. Per l’occasione lo stadio Romeo Neri sarà così pronto a rifarsi il look, con un investimento da parte dell’amministrazione comunale di circa 350 mila euro. Il palco sarà lo stesso che proseguirà poi lungo tutto il tour, verrà posizionato sul lato della curva Est. I primi lavori sono già prossimi a partire durante i prossimi giorni.