Assembramenti, balli in pista e niente mascherine: chiusi due locali per Covid

I carabinieri sono intervenuti al Bikini e al Malindi di Cattolica accertando la violazione delle normative per il contenimento delll'epidemia

E' scattata la chiusura per 5 giorni, in seguito alle ripetute violazioni delle normative anti-covid, per il Bikini e il Malindi di Cattolica. Nei due locali, visitati dai carabinieri, sono state trovate decine e decine di giovani tutti senza mascherina che partecipavano alle serate danzanti sulla pista da ballo con veri e propri assembramenti.