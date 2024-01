Nel 2023 cresciuti iscritti, presenze e libri in prestito per la biblioteca della Perla verde

La Biblioteca di Riccione traccia il bilancio annuale delle attività culturali e dei servizi di prestito e consulenza erogati nel corso del 2023 con un trend positivo sia per numero di prestiti che per partecipazione alle iniziative proposte.

In crescita iscritti, presenze e libri in prestito

Il 2023 conferma il trend positivo registrato l’anno precedente con un importante incremento del 15 per cento sui libri prestati per un totale di 38.776 testi e un aumento del 26 per cento di presenze per un totale di 39.697 utenti che nel corso del 2023 hanno frequentato la biblioteca. Sono state rilasciate 1.452 nuove tessere di iscrizione e gli utenti sono passati da 36.434 del 2022 agli attuali 37.886.

“Gli sporcelli” di Roald Dahl il più amato dai ragazzi

Tra i libri più richiesti della sezione adulti il podio va al libro della francese Valérie Perrin “Cambiare l’acqua ai fiori”, in testa alla classifica anche l’anno precedente con il suo ultimo libro “Tre”. Al secondo e terzo posto troviamo due libri italiani: “La vita intima” di Niccolò Ammaniti e “Il rosmarino non capisce l’inverno” di Matteo Bussola. La sezione “giovani adulti” consacra il successo di “Fabbricante di lacrime” di Erin Doom mentre fra i libri più amati dai ragazzi il primo posto va a “Gli sporcelli” di Roald Dahl.

I bambini hanno preferito anche per quest’anno il libro “La strega Rossella” di Julia Donaldson e Axel Scheffler mentre per i libri di divulgazione per ragazzi la preferenza è andata a “La ragazza che imparò a volare. Storia Simone Biles” di Viviana Mazza, il racconto della più grande ginnasta della storia dei Campionati del Mondo. Anche la sezione fumetti è stata molto apprezzata e tra i testi presenti il primo posto della classifica va a “Coraggio” della statunitense Raina Telgemeier, il memoir che racconta l’adolescenza, la pubertà, i problemi alimentari, l’amicizia e la scuola.

La Biblioteca di Riccione vanta un patrimonio culturale di oltre 83 mila unità, tra libri, dvd e cd musicali, quotidiani e riviste; nel 2023 sono state catalogate 2.975 nuove acquisizioni di cui 2.162 libri acquistati e 813 donazioni.

Promozione e divulgazione della cultura e della lettura

Accanto alla consueta attività biblioeconomica di archiviazione, prestito e consultazione, la Biblioteca di Riccione svolge un’importante attività di promozione e divulgazione della cultura e della lettura con una serie di iniziative che scandiscono il calendario degli appuntamenti culturali tutto l’anno. Nel corso del 2023 la Biblioteca ha potenziato l’attività di collaborazione con le scuole di Riccione e del territorio per la promozione della lettura, la cooperazione e il dialogo tra gli studenti e ha promosso iniziative come “Leggere in biblioteca”, “Storia e storia in spiaggia”, “Le storie di Zia Natalina” e “Storie tra le nuvole” e gli incontri con i lettori volontari.

Per il 2023 il progetto di promozione alla lettura “Leggere in biblioteca” ha coinvolto 60 classi e 1.260 studenti di età compresa tra i 5 e i 13 anni, dalle scuole per l’infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Fra le iniziative del progetto: “Segno e sogno”, la narrazione animata con suoni interattivi, “GGL. Il grande gioco dei libri”, la gara di lettura a quiz, “Bookadvisor, letture stellate” e “Tra le nuvole. letture con figure” dedicato ai fumetti, ai silent book e alle graphic novel. Ad arricchire le proposte è stato avviato il nuovo laboratorio “Narrascienza: la scienza tra le righe” con lo scopo di avvicinare i giovani al mondo scientifico.

Il Vicolo e il Rifugio letterario

In biblioteca si danno appuntamento due gruppi di lettura, Il Vicolo e il Rifugio letterario, che lo scorso anno hanno organizzato 18 incontri durante tutto l’anno.

Nel 2023 è stata valorizzata e ampliata la sezione “Fumetti” con l’acquisto di numerosi “manga”. I fumetti sono sempre stati molto richiesti dagli utenti della biblioteca, in particolare dai ragazzi, e grazie alle nuove acquisizioni il numero dei prestiti nella sezione è quasi raddoppiato, passando da 786 a 1311 volumi richiesti. L’interesse per i fumetti è stato confermato anche dal successo della mostra “Lineette: E altre piccole cose” di Niccolò Tonelli e del corso di fumetto, giunto quest’anno alla sesta edizione.

Il 2023 ha visto l’inaugurazione della Fototeca, un nuovo servizio dedicato alla conservazione e valorizzazione del patrimonio fotografico della biblioteca volto a ricostruire la storia di Riccione dalla fine dell’Ottocento agli anni Settanta del secolo scorso.