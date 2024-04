Bilancio comunale, il resoconto di Giorgetti a fine mandato: "Solido, capiente e credibile”

Il rendiconto di gestione per l’anno 2023, che sarà posto ad approvazione nel Consiglio Comunale di domani, offre l’occasione per tracciare una riga ideale sulla gestione economico finanziaria nell’intero ultimo quinquennio. “Un’azione amministrativa che offre oggi al nostro comune un bilancio solido, capiente e credibile”, spiega il Sindaco Filippo Giorgetti, “reso più forte anche dalla riduzione dell’impatto dei crediti non esigibili. Un quadro economico che ha visto aumentare in questi anni in maniera cospicua gli investimenti, e quindi la crescita della nostra città, riuscendo ad abbassare il debito procapite per i cittadini e mantenendo invariata la pressione fiscale su famiglie e imprese: anche grazie a un’efficace attività di recupero da evasione fiscale. Merita inoltre di essere sottolineato come in questi cinque anni i nostri bilanci, compreso quello che andrà al voto domani, non abbiano mai ricevuto rilievi né da parte del Collegio dei Revisori né dalla Corte dei Conti.”



Se in tema di investimenti meritano di essere evidenziati anche quelli che il Comune di Bellaria Igea Marina ha condotto sul fronte del personale e del capitale umano, con un saldo che fa segnare + 15 tra cessazioni di contratto e nuove assunzioni a tempo indeterminato, altrettanto significative sono le politiche tariffarie applicate in questi anni. “Abbiamo mantenuto la pressione fiscale invariata, pur nel rispetto degli adempimenti di legge e tutelando, con uno sguardo di attenzione, le famiglie e le fasce più fragili: ne è esempio quanto stabilito in tema di addizionale Irpef.”



Importante, come detto, l’impegno messo in capo in tema di lotta all’evasione fiscale. “In questi anni sono stati accertati per Imu e Tari 8.266.000 euro, 1.500.000 euro dei quali solo nel 2023. Cifre eloquenti che fanno il paio con la gestione virtuosa dei crediti ‘più anziani’ e di più difficile riscossione da parte dell’Ente. Crediti su cui, anche per il principio di equità sociale, il comune prosegue convintamente la propria attività di riscossione, ma su cui viene fatta un’operazione di stralcio sul bilancio, per garantire esercizi sempre più solidi e convincenti.”



Centrale nell’azione di questi anni, il campo degli investimenti, passati dai 3.531.000 euro del 2019 ai 7.182.000 euro dello scorso anno. “Investimenti che cinque anni fa rappresentavano poco più del 10 % della spesa totale del nostro comune, percentuale che oggi si avvicina al 20 %. Un dato già per sé significativo, perché volano di crescita per tutto il territorio e opportunità anche in chiave economica e occupazionale, per investimenti che come detto non abbiamo fatto incidere sul debito procapite. Un quadro impreziosito nell’ultimo anno dal fatto che nessuno di quelli attivati nel 2023 ha visto il ricorso all’indebitamento. Tant’è che anche per l’ultimo esercizio”, conclude, “riusciamo a confermare la prassi virtuosa di utilizzare parte dell’avanzo proprio per finanziare gli investimenti e ridurre il costo dell’indebitamento: una scelta che, alla luce dell’aumento e del trend dei tassi di interesse, riteniamo più che mai opportuna, responsabile e lungimirante per il bene di tutta la comunità di Bellaria Igea Marina.”