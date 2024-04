Bilancio, da inizio mandato debito ridotto di 19 milioni. Investimenti in agenda per oltre 99 milioni

La Quinta Commissione consigliare ha espresso parere favorevole al rendiconto di gestione 2023, il documento che dà la rappresentazione della realizzazione degli obiettivi programmati con il Bilancio di Previsione 2023 – 2025. Il bilancio 2023 si è chiuso con un risultato positivo complessivo di amministrazione di 178,3 milioni di euro, in crescita rispetto al rendiconto precedente di circa 8 milioni di euro e con un incremento dal 2019 di oltre 75 milioni.

Tra gli elementi maggiormente virtuosi si segnala il proseguimento della riduzione del debito: in meno di due anni e mezzo – cioè dall’inizio del mandato nell’ottobre 2021 al 31 dicembre 2023 - il debito si è ridotto di oltre 19,5 milioni di euro, con un ammontare di debito residuo sceso a poco più di 50 milioni di euro. Si tratta di fatto di una riduzione di debito per cittadino di 130 euro (da 490 a 359 euro).

Il totale degli investimenti per l’anno 2023 è pari a 99 milioni di euro, per opere di rigenerazione urbana, potenziamento infrastrutturale e aumento dei servizi sul territorio. Tra i tanti interventi: la prosecuzione del Parco del Mare, l’investimento per la tratta stazione-Fiera del Metromare, la riqualificazione dell’area portuale, l’acquisto degli immobili per il decentramento dei servizi per i cittadini a Miramare e Corpolò e l’acquisizione della proprietà del suolo del Palazzo Valloni, attuale sede del Cinema Fulgor e della Casa del Cinema del Fellini Museum.

Una capacità di investimento garantita pur a fronte della scelta dell’Amministrazione di non aumentare le tasse di competenza comunale – scelta fatta in continuità con gli anni passati e confermata anche quest’anno – mantenendo al contempo tutte le agevolazioni già previste e le misure specifiche per alcune categorie.

Nonostante la scelta di non usare la leva tributaria, il rendiconto presenta un aumento delle entrate correnti, cresciute tra il 2019 e il 2023 di oltre 34 milioni di euro. Proprio in relazione all’invarianza fiscale, questa crescita conferma la prosecuzione della ripresa complessiva del territorio. L’incremento delle entrate tributarie è dovuto anche alla ripresa dell’imposta di soggiorno che nel 2023 registra il miglior risultato nel quinquennio, con 10,4 milioni di euro, superando quindi anche il livello del periodo pre-Covid (9,85 milioni nel 2019).

L’incremento delle spese correnti tra 2022 e 2023 è di 6,4 milioni, di cui 5 milioni riferiti all’aumento delle risorse investite per garantire le misure di sostegno e di supporto sociale (welfare per le fasce più deboli, abbattimento delle rette di frequenza degli asili nidi) e per lo sviluppo economico del territorio,

Il risultato di esercizio, al netto dei fondi accantonati come previsto dalla legge (ad esempio il fondo crediti dubbia esigibilità per 116 milioni circa) e delle risorse vincolate (come il fondo contenziosi, per il 2023 pari a 15,4 milioni accantonati), riconsegna un avanzo libero e dunque disponibile per essere applicato al bilancio 2024 a favore di investimenti per la città di 17,85 milioni. Nelle intenzioni della Giunta, l’avanzo sarà destinato al finanziamento di due progetti di grande rilevanza: la progettazione e realizzazione della piazza che sorgerà sopra il parcheggio interrato di piazzale Marvelli e la creazione dell’impianto destinato all’atletica leggera a Rimini sud.