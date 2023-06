Bilancio Roan: scoperte 18 barche non dichiarate al fisco, collaborato nel sequestro di 850 chili di cocaina

Un'attività intensa e mirata: 1.321 missioni di pattugliamento nelle acque, 995 imbarcazioni controllate, 206 violazioni riscontrate. E tra le maggiori operazioni: cooperazione per il rinvenimento e sequestro a bordo di una nave proveniente dal Brasile di 850 chili di cocaina purissima e scoperte 18 imbarcazioni non dichiarate al fisco. Sono solo alcuni dei risultati raggiunti dal Roan (Reparto operativo aeronavale di Rimini) della Guardia di Finanza. Il bilancio operativo, relativo al periodo dal 1° gennaio al 31 maggio 2023, è stato redatto in occasione del 249° anniversario della fondazione della Guardia di Finanza.

Le maggiori operazioni

Nel periodo di riferimento sono state effettuate 1.321 missioni di pattugliamento nelle acque territoriali, sottoponendo a controllo 995 imbarcazioni, riscontrando oltre 206 violazioni in materia di polizia marittima, pesca e diporto nautico. Sono state individuate18 imbarcazioni da diporto battenti bandiera estera per un valore di oltre 1,5 milioni di euro, in possesso di cittadini italiani, non dichiarate al fisco nonché 7 imbarcazioni utilizzate abusivamente in attività di noleggio occasionale, con sanzioni per oltre 70mila euro.

Con riferimento al contrasto ai traffici illeciti via mare, si evidenzia la cooperazione e supporto del Roan di Rimini al dispositivo aeronavale del Veneto in relazione al rinvenimento e sequestro a bordo di una nave proveniente dal Brasile di 850 chili di cocaina purissima. I reparti navali della Guardia di Finanza emiliano–romagnola hanno svolto, inoltre, attività di contrasto al lavoro nero e/o irregolare, sottoponendo a ispezione ditte e soggetti commerciali operanti lungo il litorale e sul mare, individuando 22 lavoratori non in regola poi segnalati agli Enti competenti.

Nello specifico settore operativo dedicato in via concorsuale alla tutela ambientale, sono stati eseguiti circa 27 interventi in materia di gestione dei rifiuti, il sequestro di aree destinate a discariche abusive per una superficie totale di circa 2 mila metri quadrati sulle quali sono state rinvenute stoccate circa 60 tonnellate di rifiuti speciali e pericolosi, con la segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria di 29 responsabili, contestando altresì

infrazioni amministrative con sanzioni per un importo complessivo di circa 200 mila euro.

Inoltre, in occasione dei gravi ed eccezionali eventi alluvionali che hanno recentemente coinvolto una vasta porzione del territorio emiliano romagnolo, il Reparto Operativo Aeronavale di Rimini, come disposto dal Comando Generale, ha coordinato gli interventi dei Nuclei Sommozzatori della Guardia di Finanza provenienti da Rimini, Venezia, Ancona, Genova e Livorno nonché delle unità aeree del Corpo giunte in rinforzo da Pratica di Mare (Roma), Bolzano e Pescara, prestando, nell’ambito del dispositivo di Protezione Civile, il soccorso a 413 persone (recuperata 1 donna deceduta) di cui 158 donne e 61 minori, nonché 42 animali domestici, rimasti isolati per alluvione e/o frane, effettuando 46 missioni aeree di soccorso con recuperi al verricello, trasporto tecnici per ripristino linee elettriche e telecomunicazioni, evacuazione medica, trasporto veterinari presso allevamenti isolati nonché garantendo il monitoraggio aereo del territorio e il trasporto viveri alle popolazioni in aree rimaste isolate.

La mission

Il controllo del territorio, del mare e dello spazio aereo sovrastante per il contrasto ai traffici illeciti è assicurato attraverso un dispositivo d’intervento unitario, che prevede l’integrazione tra le diverse componenti territoriale, investigativa, aeronavale e speciale del Corpo. In questo contesto, assume particolare rilevanza l’attività svolta dalla Guardia di Finanza a mare in materia di lotta ai fenomeni di illegalità economico-finanziaria, cui si aggiunge il contrasto dei traffici illeciti diretti verso le coste nazionali, quindi, verso l’Unione europea. Infatti, al Corpo sono state attribuite rilevanti ed esclusive funzioni nell’ambito della sicurezza del mare e della sicurezza delle frontiere, che trovano concreta manifestazione nell’attuazione delle direttive dell’Autorità di Pubblica Sicurezza per il mantenimento dell’Ordine e della Sicurezza Pubblica nello specifico ambito e nell’impiego del dispositivo aeronavale per il contrasto all’immigrazione irregolare via mare effettuato altresì sotto l’egida dell’Agenzia europea della Guardia di frontiera e costiera - Frontex.

In tale contesto opera il Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Rimini tramite i Comandi dipendenti, ovvero la Stazione Navale e la Sezione Aerea di Rimini, dotata del nuovo e performante elicottero bimotore AW169M, nonché la Sezione Operativa Navale di Marina di Ravenna, assicurando il costante presidio delle acque territoriali e contigue prospicienti l’intera regione Emilia Romagna.