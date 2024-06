Bim Triathlon Olimpico, la mappa della chiusura delle strade di domenica mattina

La disputa del “Bim Triathlon Olimpico”, in programma domenica prossima, 16 giugno, a Bellaria Igea Marina, porterà inevitabilmente alla chiusura di alcune strade e alla concomitante modifica della circolazione. La manifestazione - e dunque la contestuale chiusura delle strade interessate - avrà inizio alle ore 9.30 con la partenza della batteria donne alla quale farà seguito quella maschile dalle ore 9.45. Gli atleti si sfideranno inizialmente a nuoto su una corridoio di 1.500 metri nel tratto di mare antistante Piazzale Capitaneria di Porto. Presumibilmente dalle ore 10 circa gli atleti usciranno dall’acqua e affronteranno la frazione ciclistica lungo un tracciato cittadino che, per ragioni di sicurezza, sarà completamente chiuso al traffico.

Nel dettaglio, l’itinerario cittadino riguarderà le seguenti strade: via Alfonso Pinzon-Piazzale Capitaneria di Porto, via Sesto Properzio, via del Bragozzo, via D.Chiesa e via Fornace. Da quel punto inizierà un circuito cittadino da percorrere tre volte che sarà disegnato nel seguente itinerario: via Donegallia, via San Vito, via Ravenna, via Partinico, via Giuseppe Garibaldi, via Giuseppe Cesare Abba, via Ravenna, via San Vito e via Cesare Battisti.

Terminati i 3 giri, rientro alla zona cambio imboccando via Fornace, via D. Chiesa, via Arturo Ferrarin, via dei saraceni, via alfonso Pinzon e piazzale Capitaneria di Porto. Il tempo limite di percorrenza della frazione nuoto + bici che interessa quindi la chiusura del tratto di strada sopra evidenziato è fissato alle 12.30, quando verranno riaperte le strade al traffico.

Terminata la frazione sui pedali, gli atleti dovranno poi affrontare 10 chilometri di corsa sul seguente tracciato: via Alfonso Pizon, Piazzale Capitaneria di Porto, poi imboccheranno un percoro da ripetersi 2 volte che toccherà via Properzio, via Publio Ovidio Nasone, via Cornelio Nepote, sottopasso pedonale di via Vittor Pisani (ciclabile), via Quinto Ennio (ciclabile), percorso del parco del Gelso, via Vittor Pisani (ciclabile), sottopasso pedonale di via Cornelio Nepote, via Publio Ovidio Nasone, via Properzio e giro boa. Al termine delle due tornate, rientro per via Alfonso Pinzon e arrivo previsto presso il piazzale Capitaneria di Porto.