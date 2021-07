Bimba di 6 mesi muore all'improvviso, tragedia nella casa famiglia

Dramma in una casa famiglia di Santarcangelo, gestita dalla Papa Giovanni XXIII, dove una bambina di 6 mesi ospite della struttura insieme alla madre è morta improvvisamente nel tardo pomeriggio di sabato. La piccola, figlia di una ragazza straniera arrivata in Italia da qualche tempo, era nata prematura e aveva dei problemi di salute. Sabato, durante il pasto, la madre si era accorta che la bimba ha iniziato ad avere delle difficoltà respiratorie ed è stato chiesto l'intervento del 118. L'ambulanza è intervenuta nella casa famiglia coi sanitari che hanno iniziato le prime manovre di soccorso per poi correre a sirene spiegate all'ospedale "Fanchini" dove i medici hanno cercato disperatamente di rianimarla ma alla fine si sono dovuti arrendere e dichiararne il decesso. La morte è stata accertata per cause naturali ma l'Ausl ne ha disposto l'autopsia per appurare con esattezza i motivi scatenanti.