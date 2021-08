Bimbi spinti al largo sul materassino rischiano di affogare: salvati dai bagnini

Due bambini tratti in salvo dai bagnini di salvataggio. E' quanto successo domenica mattina nello specchio d'acqua antistante i bagni Tortuga beach e il bagno 63A di Rimini. A raccontare quanto successo sono i due bagnini di salvataggio degli stabilimenti balneari, Stefano Simoni e Roberto Bertozzi.

Uno dei due ha notato un uomo in acqua che si sbracciava nella sua direzione, poi la stessa cosa ha visto fare a una donna. Il marinaio di salvataggio è entrato in acqua allertando tutti i colleghi via radio, intervenuti in supporto. A quel punto il bagnino si è reso conto che l'uomo stava indicando due bambini, suoi figli, a bordo di un materassino gonfiabile al largo, che si erano involontariamente allontanati dalla riva spinti dal forte vento. Poi i due bimbi, di 7 e 8 anni, forse spaventati si sono tuffati in acqua. Per fortuna sono stati raggiunti in fretta e tratti in salvo dai due bagnini, che li hanno tranquillizzati. Portati a riva hanno raggiunto il padre, anche lui comprensibilmente in stato di shock.

"Grazie all'esperienza a non sottovalutare dei segnali apparentemente insignificanti e all'allenamento psico-fisico-emotivo l'intervento è andato a buon fine, ma poteva andare molto molto peggio, perché essendo due bimbi l'eventuale danno potrebbe essere stato di proporzioni enormi - spiegano i due bagnini - Il messaggio importante da dare, e che come Associazione Provinciale dei Marinai di Salvataggio si sta cercando di fare recepire sia alle Capitanerie di Porto che alle amministrazioni comunali e regionali, è che tra le tante altre cose i gonfiabili non sono da considerarsi elementi che possano garantire la propria sicurezza in acqua, perché sono dei giocattoli, e si sta cercando di fare in modo che ne sia vietato l'utilizzo in ordinanza balneare nei giorni in cui è presente la segnalazione di bandiera gialla, che indica forti raffiche di vento, soprattutto proveniente da terra e che sospinge pericolosamente leggere imbarcazioni e giocattoli gonfiabili verso il largo".