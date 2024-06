“Bimbi in ufficio”, il “Maggiolino” compie 10 anni e festeggia con le famiglie

Compie 10 anni il Maggiolino, il primo piccolo gruppo educativo aziendale della Regione Emilia Romagna fondato nel 2014 dal Gruppo Maggioli. Per celebrare l’importante ricorrenza Maggioli ha riproposto la giornata “Bimbi in ufficio”, iniziativa che precede di quattro anni l’apertura dell’asilo e dedicata alle famiglie per offrire ai genitori l’opportunità di mostrare ai propri figli il luogo in cui quotidianamente lavorano.

"A grande richiesta siamo tornati con questo straordinario evento che richiede uno sforzo organizzativo non da poco ma che riesce a raggiungere diverse realtà e sedi del nostro Gruppo. Penso che portare i bimbi in ufficio sia importante per dare senso e valore al lavoro dei genitori". Ha commentato Cristina Maggioli, consigliere delegato alle Risorse Umane del Gruppo Maggioli.

Ed è stato proprio il tema della lettura - protagonista dell’anno didattico del Maggiolino appena concluso - al centro della giornata “Bimbi in ufficio”, durante la quale i piccoli hanno potuto visitare gli uffici aziendali trascorrendo insieme ai genitori un divertente pomeriggio tra musica, giochi e spettacoli, come la gara di preparazione di dolci e lo spettacolo dell’attrice Alessia Canducci.

Oltre alla sede centrale di Santarcangelo, l’iniziativa - riproposta in occasione del decennale dopo alcuni anni di stop forzati causa pandemia - per questa edizione ha visto coinvolte anche le sedi di Forlì, Orzinuovi, Rende e L’Aquila, e le partecipate Apkappa, Ica Systems e Sinapsys.

Continua così l’impegno del Maggiolino che oggi rappresenta un modello di responsabilità sociale d'impresa, in linea con la certificazione UNI/PdR 125:2022 ottenuta da Gruppo Maggioli.

Nei suoi primi 10 anni il nido ha infatti ospitato circa 50 bambini, confermandosi come un supporto fondamentale per il work-life balance. La struttura accoglie bambini dai 6 ai 36 mesi, proponendo un approccio educativo su misura che rispetta le caratteristiche individuali di ciascun bambino, come recita il motto stesso: "Al Maggiolino siamo piccoli ma pensiamo in grande”.

Il gruppo educativo aziendale del Gruppo Maggioli negli anni ha continuato a crescere intensificando le proprie iniziative, come i due progetti innovativi avviati nel 2023: “What’s in the bag/box”, progetto realizzato con il supporto di una madrelingua inglese per avviare i bambini all’apprendimento di una seconda lingua durante una fase di grande plasticità neuronale e “NidoLibrando”, iniziativa che prevede letture attive e partecipative, permettendo ai piccoli di esprimere la propria creatività e di conoscere meglio sé stessi e il mondo che li circonda.