Bimbo di 2 anni esce di casa mentre la mamma dorme, rocambolesche ricerche dei carabinieri

A trovarlo, intorno alle 13, mentre vagava scalzo e spaesato lungo via Marini è stata una pattuglia dei carabinieri del Radiomobile che non credevano ai loro occhi nel vedere solo quel bambino di appena 2 anni. I militari dell'Arma si sono quindi fermati e, dopo aver messo in sicurezza il piccolo, hanno dato l'allarme per cercare la madre. Nelle sale operative delle forze dell'ordine di tutta la provincia, tuttavia, non c'era alcuna traccia di denunce di scomparsi ma vista la tenera età del bambino i carabinieri hanno subito sospettato che la sua abitazione non potesse essere molto lontana dal luogo del ritrovamento. Le divise hanno così iniziato a setacciare la strada e le vie limitrofe fino a quando, dopo 40 minuti di ricerche, grazie anche alle informazioni raccolte dai residenti sono riusciti a risalire all'indirizzo di casa del bambino. Quando i militari dell'Arma si sono presentati davanti all'abitazione hanno trovato la porta di casa aperta e, all'interno, la mamma del piccolo che ancora dormiva senza essersi accorta della fuga del figlio.