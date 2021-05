Bimbo chiude la mamma in bagno, arrivano i vigili del fuoco per liberarla

Curioso fuoriprogramma nella mattinata di giovedì a Miramare dove è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per liberare una donna rimasta chiusa nel bagno di casa. L'allarme è scattato intorno alle 10.30 in viale Latina quando, secondo quanto ricostruito, è stata la stessa signora a chiedere aiuto al 115 dopo essere rimasta bloccata. Il figlio di pochi anni, infatti, aveva girato la chiave nella toppa della porta chiudendo dentro la mamma e non riuscendo più a riaprire la serratura. L'intervento dei vigili del fuoco, arrivati sul posto con l'autoscala, ha permesso di liberare la donna.