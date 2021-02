Bimbo di un anno rimasto chiuso accidentalmente dentro l'auto, soccorso dei vigili del fuoco

I vigili del fuoco sono infatti intervenuti a Viserba in via Sacramora per prestare soccorso ad un bambino di appena un anno rimasto chiuso all’interno di un’auto

Attimi di paura, per fortuna molto contenuta venerdì mattina intorno alle 12. I vigili del fuoco sono infatti intervenuti a Viserba in via Sacramora per prestare soccorso ad un bambino di appena un anno rimasto chiuso all’interno di un’auto. Il piccolo è restato solo nell'abitacolo col padre all'esterno impossibilitato a raggiungerlo e ad aprire la macchina. Il personale del 115 è giunto sul posto in poco tempo su segnalazione dello stesso padre. I vigili del fuoco sono riusciti a sbloccare le portiere senza spaccare niente, col bimbo stava bene tanto che non si è necessario l'arrivo di un'ambulanza.