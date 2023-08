Bimbo investito da bici al Parco del Mare, il testimone: "Ognuno fa quel che vuole, è troppo pericoloso"

Nella giornata di lunedì (7 agosto) si è registrato un incidente lungo il Parco del Mare che ha visto coinvolti un bambino e un ciclista. A parte il grosso spavento, nulla di grave. Ma resta il problema della sicurezza, specialmente per i pedoni, nel nuovo lungomare. Dove spesso e volentieri le due ruote e i monopattini sfrecciano sui legni riservati ai camminamenti, mentre i pedoni avanzano sulle aree ciclabili. Nonostante le nuove indicazioni e le strisce orizzontali, il problema resta irrisolto. Come testimonia un lettore di RiminiToday, che racconta: "L'ennesimo incidente si è registrato all'altezza dei campi da padel vicino a piazzale Kennedy, fra un innocente bimbo che scendeva le scale dalla passerella di legno e un innocente ciclista che transitava a bassa velocità sulla ciclabile. Entrambi innocenti perché qui l'unico colpevole è chi ha progettato e realizzato un Parco del mare altamente pericoloso dove i ciclisti non sanno dove si trova la ciclabile perché non segnalata e non protetta dai pedoni, e i pedoni perché non protetti dai ciclisti e monopattini che sfrecciano dappertutto perché la zona pedonale non è protetta e segnalata a dovere". Il lettore si interroga: "Mi domando, hanno solo creato una zona altamente pericolosa e aumentato l'inquinamento e il traffico sull'unica restante strada. Praticamente hanno reso Rimini meno sicura, infatti molti turisti hanno optato per altri posti tipo Misano e Cattolica".