Bimbo muore a nove anni, il sindaco: "Abbiamo perso tutti un pezzo di cuore, ci sarà il lutto cittadino"

Verucchio è sotto chic chiusa nel dolore per la morte improvvisa del bimbo di nove anni che martedì pomeriggio ha perso la vita sul campo da calcio. "L'amministrazione partecipa commossa al dolore della comunità e si stringe intorno alla famiglia del bimbo deceduto improvvisamente sul campo da gioco", interviene con commozione la sindaca Stefania Sabba.

Il primo cittadino esprime tutto il suo cordoglio spiegando che "non ci sono parole per consolare i genitori e i parenti per questa grave perdita. Il nostro abbraccio va anche alla società sportiva alla quale il piccolo era iscritto ed ai suoi compagni di squadra. Ieri sera tutti noi abbiamo perso un amico, un figlio, un pezzo di cuore. Il cielo ha guadagnato un nuovo angelo". Riposa in pace piccolo".

In occasione del funerale, che potrebbe essere celebrato lunedì prossimo, sarà indetta una giornata di lutto cittadino.