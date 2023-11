Bingo75: un 20enne di Rimini vince un jackpot di oltre 10 mila euro

La fortuna fa tappa in Emilia Romagna grazie a Bingo75, il gioco ideato da tombola.it dedicato a tutti gli amanti della lotteria in un formato dinamico e avvincente. Questa volta a esultare è un giocatore di Rimini, capace di centrare un jackpot che sfiora i 9.000 euro con una giocata da 1,80 euro ottenuta grazie al numero fortunato 29, come riferisce Agipronews. Una vincita, quella centrata dal 20enne romagnolo, arrivata grazie a uno dei giochi più recenti di tombola.it, al quale è possibile partecipare con puntate a partire da 20 centesimi fino a un massimo di 2,40 €. La fortuna però in questo caso è stata doppia, in quanto il ventenne si è portato a casa anche il bingo garantito speciale di 1212 euro, superando quindi i 10.000 euro di vincita totali.