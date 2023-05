Biotestamento, le disposizioni dei pazienti a portata di clic. Accesso facilitato per i medici

In Italia, da poco più di 5 anni, grazie alla legge 219 del 2017, è possibile decidere in anticipo a quali trattamenti sanitari sottoporsi o meno in previsione di una possibile futura incapacità ad autodeterminarsi le disposizioni anticipate di trattamento (o Dat), più comunemente conosciute come biotestamento o testamento biologico. Ogni cittadino o cittadina può depositare il proprio testamento biologico gratuitamente presso gli uffici di Stato Civile del proprio comune di residenza. Previo consenso del cittadino stesso, le Dat sono inviate per via telematica alla Banca Dati Ministeriale delle Dat.

Da oggi, grazie alla collaborazione tra la Cellula Coscioni di Rimini e l’Ausl della Romagna, è presente su tutti i computer dell’Ambito territoriale di Rimini e degli ospedali della Provincia di Rimini un accesso facilitato e rapido alla banca dati delle Dat del Ministero della Salute. Il medico che prenda in carico un cittadino o una cittadina che non sia in grado di autodeterminarsi può facilmente verificare se il paziente abbia depositato il suo testamento biologico, scaricarlo, prenderne visione e allegarlo alla documentazione clinica come previsto dalla legge.

"Ringraziamo la dottoressa Francesca Raggi, direttore medico del presidio di Rimini, per aver accolto le nostre istanze sulle Dar, per aver implementato il percorso informatico e aver diffuso capillarmente l’informazione a tutto il personale - spiegano dall'associazione Cellula Coscioni di Rimini -. Le Dat possono essere redatte in forme diverse: di proprio pugno oppure scaricando il modulo sul sito dell'Associazione Luca Coscioni e compilarlo e modificarlo secondo le proprie necessità ed esigenza. Se le condizioni fisiche non permettono di usare le precedenti forme, si possono esprimere le proprie volontà e “fare biotestamento” attraverso una videoregistrazione e/o con dispositivi tecnologici che consentono alle persone con disabilità di comunicare. Le Dat possono essere rinnovate, modificate o revocate in ogni momento".

"Come Cellula Coscioni di Rimini portiamo avanti dall'inizio del 2023 una serie di iniziative per fare conoscere alla cittadinanza i propri diritti in materia di fine vita. In questo periodo stiamo raccogliendo le firme per la legge regionale di iniziativa popolare sul suicidio medicalmente assistito, che ha già raggiunto in poco tempo il numero necessario per essere discussa dall'Assemblea regionale".