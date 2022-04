Il tempio della birra raddoppia, il nuovo locale è pronto ad aprire i battenti e a proporre il suo menù

E’ diventato uno dei templi della birra. Nato a Riccione nel 2012, ora il Birrodromo è pronto al raddoppio. Dalla Perla Verde si sdoppia a Rimini, con l’inaugurazione in programma giovedì (7 aprile) a partire dalle 20. Il nuovo locale nasce nell’area ex Padane, non distante da via Roma, in uno stabile di appartenenza della Start Romagna. Sulla nuova ubicazione, durante gli scorsi mesi, non era mancato un dibattito politico e una scia di polemiche. Ma alla fine disco verde e il Birrodromo sarà una nuova realtà anche riminese.

Proprio come già spiega il nome, al centro c’è la birra. Ma anche un variegato menù per mangiare. La birra affianca una cucina con pizza, hamburger gourmet, zuppe, insalate e dessert. A dare l’annuncio dell’apertura nel capoluogo è Fabio Ubaldi, attraverso un messaggio via social. “In questi mesi ho letto e sentito tante teorie, storielle e ipotesi pittoresche sul nostro lavoro. L’unica storia che conosciamo noi è fatta di sacrifici, investimenti, rischi, rinunce e di verità. La sacrosanta verità che come sempre alla fine viene a galla. Voglio dedicare questo pensiero a Lorenzo Carigi che vede realizzare la visione che ebbe anni fa, quando in molti non vedevano e non sapevano neppure esistessero quelle quattro mura. Sei stato perseverante oltre le difficoltà e le avversità che come sempre costellano chi vuole realizzare un sogno. La famiglia Birrodromo è felice di poter iniziare questo viaggio insieme a te, Gianprimo Sarti e tutti i ragazzi dello staff”.