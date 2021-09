Bisarca manda in tilt il traffico nel centro storico, residenti del rione Clodio inferociti

Il mezzo pesante è andato ad infilarsi nella strettoia tra le vie D'Azeglio e Circonvallazione Occidentale: "Ogni giorno capitano mezzi che non dovrebbero arrivare fin qui!

/ Via Massimo d'Azeglio

Nuova protesta da parte dei residenti del rione Clodio che, venerdì mattina, hanno visto il traffico andare nuovamente in tilt a causa dell'arrivo di un mezzo pesante che ha bloccato la circolazione. Una bisarca piena di auto, infatti, è andata ad infilarsi nella strettoia tra le via D'Azeglio e Circonvallazione Occidentale provocando il caos. La denuncia arriva dagli abitanti della zona che, già da tempo, denunciano i problemi causati dalla nuova viabilità: "Queste scene sono all'ordine del giorno - spiegano in una nota - qui arrivano mezzi che dovrebbero essere interdetti al traffico verso il centro storico".