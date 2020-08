Bivaccano e rubano dentro a un asilo: scoperti dai carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Viserba, a seguito di segnalazione al 112, sono intervenuti mercoledì mattina all’asilo “Babylandia” di Via Toscanelli dove hanno sorpreso a bivaccare un 30enne e un 25enne di origini marocchine, già noti alle forze dell’ordine, senza fissa dimora e sprovvisti di documenti.

Il primo, durante il controllo, ha fornito false generalità, esibendo la fotocopia di una richiesta di codice fiscale di un’altra persona. I due sono stati denunciati, oltre che per il reato invasione di edifici, anche per ricettazione poiché, a seguito di perquisizione personale, sono stati trovati in possesso di un telefono cellulare e di un paio di occhiali da sole risultati rubati alla responsabile dell’istituto. La refurtiva è stata restituita al proprietario.

Condotto in caserma ed espletate le formalità di rito, il 30enne è stato dichiarato in arresto. Govedì mattina l’arresto è stato convalidato e il 30enne è sottoposto alla misura cautelare dell’arresto in carcere in attesa del processo.