Bivacchi nel parco, sgomberate 20 persone con tende e giacigli di fortuna

È stato eseguito, nelle prime ore del mattino di giovedì, da parte del Distaccamento di Miramare, un intervento importante nell’area verde di Rivazzurra, davanti ai bagni dal 123 al 126, dove si erano posizionati per la notte una ventina di persone con coperte e materassi di fortuna. Gli agenti in divisa - accompagnati da alcune unità operative di Hera - sono intervenuti tempestivamente in seguito a numerose segnalazioni circa la presenza di bivacchi sia negli spazi del parco che a quelli interni di un autoscontro, arrivate via radio da parte di numerosi residenti e operatori turistici della zona. Successivamente all’allontanamento delle persone la zona è stata ripulita dai rifiuti e dalla sporcizia lasciata con un servizio particolare eseguito da Hera che - già alle ore 9 di questa mattina - aveva ripristinato tutt’area che adesso è pulita e fruibile. Il parco sarà oggetto di attenzione particolare anche per le prossime ore e nei prossimi giorni sia con interventi da parte di Hera che con i servizi di prevenzione della Polizia Locale, finalizzati alla sicurezza urbana.