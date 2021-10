Black out per Whatsapp, Instagram e Facebook: i social ko

Whatsapp, Instagram e Facebook: tutti le app in down. Il balck out dei social è iniziato verso le 17 circa quando sono diventati irraggiungibili, anche per moltissimi utenti della provincia di Rimini, i principali siti di messaggistica e social online. Numerose le segnalazioni che riportano come non siano utilizzabili le pagine delle tre app da smarthpone e tablet, così come dai browser dei pc. Una situazione decisamente problematica per chi non adopera altre piattaforme di messaggistica instantanea, come Twitter, Telegram e Tiktok, che, invece, non riscontrano, al momento, problemi. Gli hashtag #whatsAppdown, #instagramdown e #facebookdown sono già diventati trend topic su Twitter, uno dei pochi social network funzionanti nelle ultime ore. Poco dopo le 18 sono arrivati segnalazioni di problemi anche da Francia, Germania e Belgio e naturalmente Stati Uniti.