Blanco approda all'Arena della Regina con suo Blu celeste tour

Blanco, vincitore alla 72ma edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo con il brano Brividi insieme a Mahmood, annuncia le date estive del Blu Celeste Tour. Dopo aver registrato in pochissime ore il tutto esaurito delle date primaverili comunicate a dicembre, ecco il calendario estivo del tour, prodotto e distribuito da Vivo Concerti e Friends & Partners. Dodici show esclusivi nei principali festival italiani, che arriveranno dopo l’esibizione all’Eurovision Song Contest di Torino. La tappa romagnola di Blanco è stata fissata per il 6 agosto all'Arena della Regina di Cattolica. A due giorni dalla vittoria della 72° edizione del Festival di Sanremo Brividi è il brano più ascoltato di sempre in un giorno su Spotify Italia ed è il più alto debutto di sempre di una canzone italiana al 5° posto della classifica Global Spotify.