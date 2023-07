Blitz antidegrado della Municipale nella zona mare: allontanati campeggiatori abusivi e liberate strutture abbandonate

Blitz antidegrado della Municipale nella zona mare di Rimini con gli agenti che, nella giornata del 4 luglio, hanno provveduto ad allontanare campeggiatori abusivi e liberare dagli ospiti indesiderati due strutture abbandonate. In tutto sono state 13 le persone identificate dalle divise che, nell'ex colonia Enel, hanno anche rinvenuto della sostanza stupefacente. Nel dettaglio, il personale della locale è intervenuto a Viserba, dove sono state allontanate delle persone che avevano allestito le tende nei giardini adiacenti la stazione. Un servizio che ha consentito di identificare 8 persone e sanzionarne 5, con la prescritta multa di € 200 prevista dal Regolamento di Polizia Urbana per chi campeggia abusivamente in aree pubbliche.

Un altro intervento, eseguito sempre con l’ausilio delle unità cinofile Bruce e Jago, si è concluso sempre martedì pomeriggio a Marina Centro per liberare una struttura alberghiera abbandonata e occupata abusivamente da 8 persone. Gli occupanti, già conosciute alle forze dell’ordine, sono stati denunciati per invasione di edifici. Stessa sorte è toccata ad altre 3 persone, anch’esse di origini extra comunitarie, sorprese nella ex colonia “Enel” a bivaccare, dopo aver forzato le entrate ed essersi introdotte nella struttura, che da poco era stata chiusa. Tra questi uno è stato denunciato per spaccio di sostanze stupefacenti, in quanto trovato in possesso di 40 grammi di hashish, già divisa in dosi pronte alla vendita e un altro, segnalato alla Prefettura come detentore di modiche quantità, in quanto trovato in possesso di 3,5 grammi della stessa sostanza stupefacente.