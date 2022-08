Blitz nelle colonie abbandonate: bivacchi, sporcizia e degrado. Abitano senzatetto e stranieri irregolari

Sono terra di nessuno. Bivacchi. Tra quelle mura abbandonate regna sporcizia e degrado. Ma c’è un popolo, in quei locali abbandonati, che ha trasformato le colonie in una dimora. Alloggi di fortuna. Dove vivere, mangiare, trascorrere la notte. E’ un fatto che si sussegue da anni, specialmente in estate, ma non è certo un fenomeno che è andato ad attenuarsi: nelle colonie vivono decine e decide di senza fissa dimora. Il nuovo quadro emerge a seguito di un lungo blitz dei Carabinieri, che nelle ultime ore ha utilizzato un dispiego di uomini per controllare gli edifici abbandonati lungo la costa. Il bilancio? Sono stati smantellati numerosi bivacchi, soprattutto nelle colonie nella zona di Miramare, gente che vive in condizioni precarie: sono state identificate sette persone, di cui due stranieri irregolari in Italia e per i quali le forze dell’ordine hanno già proceduto con l’avvio dell’espulsione.

Il servizio non si è limitato ai soli controlli interni alle colonie, ma anche alle zone adiacenti. Riportando l’attenzione anche sul parco Murri, già durante le scorse ore terra di spaccio e degrado. Nella tarda serata di mercoledì (3 agosto) è scattato un nuovo imponente servizio con al lavoro 10 uomini della Compagnia Carabinieri di Rimini, con il rinforzo dei militari inviati in Provincia per aumentare la presenza nel periodo estivo nonché di quelli della Sio del Battaglione “Mestre”. Risultato: controllo capillare dei soggetti presenti e identificazione delle persone che su quelle vie si dedicano all’attività di prostituzione. Sono state alcune decine le persone identificate e sono stati anche individuati altri due stranieri irregolari per i quali sono state avviate le procedure di allontanamento dal territorio nazionale.

I Carabinieri della Compagnia di Rimini, in questa fase centrale della stagione estiva, stanno intensificando ulteriormente i servizi di controllo e prevenzione sul territorio, condotti con più assidua frequenza, al fine di incrementare la sicurezza nel capoluogo con particolare attenzione alle zone a più alta presenza turistica, esposte ad una maggiore incidenza di problematiche di sicurezza urbana.