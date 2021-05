Blitz della Municipale: droga, stranieri irregolari e prostitute nell'hotel

La squadra di polizia Giudiziaria della Locale, quella amministrativa, le unità cinofile di Rimini e Riccione, insieme ai colleghi della Polizia di Stato, nella mattinata di mercoledì hanno effettuato una serie di controlli antidroga in un albergo di Rivazzurra. Le divise hanno passato al setaccio le stanze individuando tre soggetti, tutti stranieri irregolari in Italia, in possesso di modiche quantità sostanze stupefacenti e segnalati in Prefettura. Un marocchino 25enne, irregolare in Italia, è stato un trovato in possesso di 22 grammi di hashish e denunciato a piede libero per detenzione ai fini di spaccio. Per tutti e quattro gli stranieri, 2 albanesi e 2 marocchini, sono state avviate le pratiche di espulsione. Nelle camere, inoltre, sono state identificate delle ragazze già note per prostituzione. La perquisizione dell'hotel, poi, ha permesso di trovare nel seminterrato 1,6 grammi di eroina, un bilancino di precisione e tutto il materiale per il confezionamento delle dosi. A finire nei guai sono stati anche il titolare e il gestore dell'hotel denunciati in concorso per detenzione ai fini di spaccio e per aver destinato i locali della struttura ricettiva al consumo e alla vendita di stupefacenti.