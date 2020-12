Blitz della Municipale in un appartamento, trovate dosi di hashish

Non si ferma il presidio del territorio da parte della Polizia Locale che anche in questi giorni sta continuando a svolgere l’attività antidroga, dopo gli importanti sequestri della scorsa settimana. Martedì infatti quattro agenti della Squadra Giudiziaria in abiti civili con il cane antidroga Jago ed il suo conduttore, hanno condotto una perquisizione domiciliare in un appartamento a Rimini nord, fermando così l’attività illecita del 43enne che risultava avere già diversi precedenti specifici per spaccio di sostanze stupefacenti. Dalla perquisizione nel suo appartamento infatti, grazie al cane Jago sono state trovate 10 dosi di hashish e marijuana, per un totale di circa 10 grammi, già confezionate e pronte per la vendita. Denunciato a piede libero, per il reato di detenzione e spaccio, al riminese - che adesso è in attesa di processo - è stata sequestrata tutta la droga rinvenuta.